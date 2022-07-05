Донецк, 5 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования в течение 20 минут два раза обстреляли населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрелы Доломитного со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 09:05 и в 09:25 (совпадает с мск) и во время них по населённому пункту было выпущено четыре мины калибром 120 мм и семь снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России опровергли сообщения о том, что в следственном изоляторе «Лефортово» якобы содержатся члены украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).