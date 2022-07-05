Ижевск, 5 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. По факту получения двумя подростками телесных повреждений в результате поражения электрическим током в деревне Кварса Воткинского района начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Трансформаторная будка

В рамках проверки будут установлены причины и условия, которые способствовали получению травм малолетними детьми. Будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и профилактики их травматизма.

Как сообщало ИА REGNUM, два мальчика 12 лет играли в прятки. Один из них решил спрятаться за уличным трансформаторным пунктом. Он поднялся по лесенке на площадку, приблизился к аппарату, задел его рукой и буквально «прилип». Пытавшегося его освободить товарища, который протянул руку, отбросило назад. Он побежал звать на помощь. Мужчина — житель одного из соседних домов смог оттащить пострадавшего, с силой потянув его за ботинки.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала мальчику неотложную реанимационную помощь, затем его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

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