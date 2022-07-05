* Талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 5 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Через десять дней после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили центр уезда Балхаб в Афганистане, тело пожилого местного жителя по имени Хайдар Зовар было захоронено во дворе его особняка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Источники заявляют, что после захвата Балхаба войсками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Хайдар Зовар не смог бежать из-за преклонного возраста и был расстрелян в своём доме пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, тело старика находилось в доме, пока десять дней спустя члены его семьи не вернулись и не похоронили его во дворе.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают убийства мирных жителей, правозащитные организации и политические партии обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении военных преступлений и антигуманных действий во время боёв в уезде Балхаб.