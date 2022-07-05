Новосибирск, , 09:51 — REGNUM В Новосибирске скончался 69-летний основатель первого в городе крематория Сергей Якушин. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на сына предпринимателя.

Уточняется, что Якушин умер 4 июля. Он страдал онкологией.

Отмечается, что дата и время прощания ещё не назначены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд отправил под домашний арест владельца похоронного дома «Некрополь» и крематория Сергея Якушина. Он проходил по делу о даче взятки.

Читайте также: Владельца новосибирского крематория поместили под домашний арест