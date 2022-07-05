Астана, 5 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Казахстане с 12 июля запрещается вывозить из страны бензин, дизельное топливо и некоторые виды нефтепродуктов. Об этом говорится в обнародованном совместном приказе минэкономики республики, минфина, МВД и комитета нацбезопасности.

Autoflit.ru Канистры с бензином

Согласно документу, вывозить топливо разрешается только в заводских бензобаках автотранспорта и в ёмкостях (канистрах), если объём не превышает 20 литров. Также разрешается вывозить некоторые виды смазочных масел.

Отмечается, что запрет вводят для того, чтобы обеспечить стабильность в экономике страны, и для недопущения дефицита топлива. Ограничения вводятся на шесть месяцев.

Стоит отметить, что в ноябре 2021 года в Казахстане ввели аналогичный запрет, также на полгода.