Краснодар, 5 июля 2022, 09:49 — REGNUM Трое маленьких воспитанников одного из частных детских садов Краснодара во время прогулки наглотались неизвестных таблеток. Инцидент произошёл днём 4 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В ходе доследственной проверки установлено, что трое воспитанников частного детсада, в возрасте от трёх до четырёх лет, во время прогулки на заборе соседнего участка обнаружили таблетки — без маркировки, в пластиковом контейнере. Дети выпили найденные таблетки.
Следственные органы продолжают проверку, в том числе — в части качества услуг, предоставляемых детским садом.
В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователями будет дана оценка качеству услуг, предоставляемых в частном детском саду. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Магнитогорске было зафиксировано массовое отравление алкоголем детей — в реанимацию попали несколько девочек, младшей из которых десять лет.