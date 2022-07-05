Краснодар, 5 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Трое маленьких воспитанников одного из частных детских садов Краснодара во время прогулки наглотались неизвестных таблеток. Инцидент произошёл днём 4 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

(сс) Slashme Таблетки

В ходе доследственной проверки установлено, что трое воспитанников частного детсада, в возрасте от трёх до четырёх лет, во время прогулки на заборе соседнего участка обнаружили таблетки — без маркировки, в пластиковом контейнере. Дети выпили найденные таблетки.

«Детям была оказана необходимая медицинская помощь, по имеющимся сведениям, они находятся дома», — уточнили в пресс-службе СУ СКР.

Следственные органы продолжают проверку, в том числе — в части качества услуг, предоставляемых детским садом.

В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователями будет дана оценка качеству услуг, предоставляемых в частном детском саду. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Магнитогорске было зафиксировано массовое отравление алкоголем детей — в реанимацию попали несколько девочек, младшей из которых десять лет.