Дальнегорск, Приморский край, , 09:48 — REGNUM В Дальнегорске пойдёт под суд 36-летняя женщина за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая довела до голодного обморока своего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Иск в суд George Hodan

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Установлено, что обвиняемая с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года периодически оставляла двух несовершеннолетних детей 11 и 14 лет без присмотра в доме с неисправным печным отоплением, без электричества, в антисанитарных условиях. В сентябре она оставила детей одних на пять дней без продуктов питания. Один из сыновей перенес голодный обморок.

Детей из семьи изъяли и отправили в социально-реабилитационный центр.

Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которой предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну.