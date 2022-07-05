Улан-Батор, , 09:48 — REGNUM В настоящее время ведётся создание группы дружбы по сотрудничеству между Великим государственным хуралом Монголии и Государственной думой РФ, российская сторона намерена в скором времени подписать устав этой комиссии. Об этом 5 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем монгольского Великого государственного хурала Гомбожавын Занданшатаром в Улан-Баторе.

«Сейчас создается комиссия по сотрудничеству между Великим государственным хуралом и Государственной думой Российской Федерации. Мы рассчитываем, что в ближайшее время будет завершена работа над уставом этой комиссии и его можно будет подписать», — сказал он.

Также, в свою очередь, Занданшатар отметил, что, невзирая на два года пандемии COVID-19 и осложнения в отношениях на международном уровне, Россия и Монголия хотят развивать «традиционно дружественные отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монгольский министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг заявила, что согласно утверждённому графику ведётся строительство газопровода из России в Китай через монгольскую территорию.