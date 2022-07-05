Хабаровск, 5 июля 2022, 09:47 — REGNUM В Хабаровском крае прошли учебно-тренировочные полёты на максимальную высоту истребителей-бомбардировщиков Су-34 бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Об этом 5 июля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Работоспособность всех механизмов и способность боевых машин к достижению предельных высот перед началом полётов проверили инженерно-технический состав части и сами лётчики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае прошли учебно-тренировочные полёты сверхзвуковых, высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 и истребителей поколения 4++ Су-35 Восточного военного округа.
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