Хабаровск, 5 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Хабаровском крае прошли учебно-тренировочные полёты на максимальную высоту истребителей-бомбардировщиков Су-34 бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Об этом 5 июля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Dmitry Terekhov Фронтовой бомбардировщик Су-34

пресс-служба ВВО «Лётный состав (авиачасти), имея большой опыт работы на Су-34, успешно выполнил полёты на высотах до 17 000 метров».

Работоспособность всех механизмов и способность боевых машин к достижению предельных высот перед началом полётов проверили инженерно-технический состав части и сами лётчики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае прошли учебно-тренировочные полёты сверхзвуковых, высотных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 и истребителей поколения 4++ Су-35 Восточного военного округа.