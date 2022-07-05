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«Развитие автотранспортной инфраструктуры»
Во ФСИН опровергли сообщения о содержании в «Лефортово» членов «Азова»*
*запрещённая в России организация
Москва,
5 июля 2022, 09:47 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России опровергли сообщения о том, что в следственном изоляторе «Лефортово» якобы содержатся члены украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
«На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») не содержатся», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) не отказались от планов проведения трибунала над военными преступниками из числа украинских солдат и боевиков неонацистских батальонов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.