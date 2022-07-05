* запрещённая в России организация

Москва, , 09:47 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России опровергли сообщения о том, что в следственном изоляторе «Лефортово» якобы содержатся члены украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСИН России Fsin.su

«На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») не содержатся», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) не отказались от планов проведения трибунала над военными преступниками из числа украинских солдат и боевиков неонацистских батальонов.

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