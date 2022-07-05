Саратов, , 09:46 — REGNUM В Саратове прораба индивидуального предпринимателя признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба. Судом мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Обрушение стены при демонтаже здания в Саратове Saratov.sledcom.ru

С 1 по 13 декабря 2021 года бригада рабочих под руководством прораба производила демонтаж двухэтажного расселенного дома по улице Рахова в Саратове. Днем 13 декабря в процессе выполнения работ произошло обрушение части стены сносимого здания, в результате чего был поврежден автомобиль Kia Sportage. Находившийся в салоне иномарки 44-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, повреждение от рухнувшей стены при демонтаже ветхого дома в Саратове получило и второе транспортное средство, его водитель не пострадал. Других пострадавших под завалами не было.

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