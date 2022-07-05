Махачкала, 5 июля 2022, 09:44 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил генерал-майора Эседуллу Абачева с присвоением звания Героя России. Указ о присвоении высокого звания уроженцу Дагестана Эседулле Абачеву подписал 4 июля президент России Владимир Путин. В тексте документа сказано, что звание Героя России присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Он отметил, что, хорошо зная Абачева, он может сказать о нем, что тот «опытный, тонкий стратег и самоотверженный патриот». Присвоение ему звание Героя России — это признание того, что операция по освобождению ЛНР была проведена на самом высоком уровне.
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