Махачкала, , 09:44 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил генерал-майора Эседуллу Абачева с присвоением звания Героя России. Указ о присвоении высокого звания уроженцу Дагестана Эседулле Абачеву подписал 4 июля президент России Владимир Путин. В тексте документа сказано, что звание Героя России присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

«Позвонил и поздравил нашего земляка, генерал-майора Эседуллу Абачева с очередной успешно выполненной задачей — освобождением города Лисичанска, а вместе с ним — и всей Луганской Народной Республики. Цель, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена, и в этом огромная заслуга дагестанского генерала!» — написал в своем телеграм-канале Сергей Меликов.

Он отметил, что, хорошо зная Абачева, он может сказать о нем, что тот «опытный, тонкий стратег и самоотверженный патриот». Присвоение ему звание Героя России — это признание того, что операция по освобождению ЛНР была проведена на самом высоком уровне.

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