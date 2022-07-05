Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Сценаристы шоу «Очень странные дела» рассказали о сценах, которые не были изначально прописаны в четвёртом сезоне сериала. Об этом 5 июля пишет Variety.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

По словам команды авторов, второй поцелуй героев Вайноны Райдер (Джойс) и Дэвида Харбора (Хоппер) не был запланирован — его добавили сами актёры во время съёмок. Сценаристы также рассказали, что последняя фраза «Я люблю тебя, чувак» лидера «Адского пламени» Эдди (Джозеф Куинн), адресованная Дастину (Гейтен Матараццо), была импровизацией Куинна. Крик Лукаса (Калеб Маклафлин) «Эрика помоги» в финальном эпизоде также придуман самим актёром.

ИА REGNUM напоминает, что премьера финальных двух эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 1 июля 2022 года. Работа над сценарием пятого сезона начнётся уже в августе этого года.