Ульяновск, 5 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области возмещён ущерб водным ресурсам из-за реконструкции моста на Свияге: причиной стала засыпка водоёма во время нереста рыбы. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам проверки требований о сохранении рыбных ресурсов.

Марина Каширская ИА REGNUM На реке

Речь идёт о реконструкции моста через Свиягу. По данным надзорного ведомства, в нарушение разрешительной документации, которой ограничивались работы в период нереста рыбы, организацией был реализован очередной этап проекта по засыпке водного объекта. Причинённый водным биоресурсам ущерб правоохранители оценили почти в 50 тыс. рублей.

Природоохранный прокурор внёс представление руководителю организации, по итогам рассмотрения которого ущерб был возмещён.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года по итогам проверки информации о массовой гибели рыбы на Солдатском озере в районе СНТ «Гвардеец» в Ульяновске установили, что причиной стало кислородное голодание.

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