Иркутск, , 09:42 — REGNUM В Приангарье ведется работа по переводу процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС, в электронный вид, сообщает 5 июля телеграм-канал правительства региона.

Наводнение в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

«В первую очередь, это упростит весь процесс для граждан, заявление можно будет оформить на едином портале госуслуг. Во-вторых, упростит межведомственное взаимодействие, исключит технические ошибки и бумажный документооборот.

А главное, сократит сроки оказания адресной помощи пострадавшим. При возникновении ЧС Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев всегда следит, чтобы выплаты пострадавшим были предоставлены в кратчайшие сроки», — отметил первый замгубернатора Роман Колесов.

На первом этапе Правительство области утвердило порядок назначения единовременных денежных выплат.

Далее в реестр государственных и муниципальных услуг Иркутской области, а также в иные нормативно-правовые акты региона внесут изменения с целью приведения их в соответствие с законодательством РФ. По итогам проведут тестовые испытания процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавших от наводнения территориях Иркутской области за три года построили более 55 тысяч квадратных метров жилья.

Читайте также: В пострадавшем от потопа Приангарье построили 13 многоквартирных домов