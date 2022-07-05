Москва, , 09:41 — REGNUM Вопрос об отмене или снижении таможенных пошлин на ввоз автомобилей в Россию на данный момент не рассматривается. Об этом заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается», — сказал Мантуров.

По его словам, такой шаг не отвечает интересам развития отечественной экономики и отраслей в условиях «внешнего санкционного давления».