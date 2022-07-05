Ижевск, , 09:40 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 июля прививку от коронавируса сделали 698 773 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 558 990 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 169 209 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 519 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 552 случая заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки.