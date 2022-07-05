Ижевск, 5 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 июля прививку от коронавируса сделали 698 773 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 990 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 169 209 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 519 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 552 случая заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки.