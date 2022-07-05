Томск, 5 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет председатель комитета жилищной политики администрации города Томска. Её обвиняют в халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

По данным следствия, зная о низкой результативности конкурсов по покупке жилья для детей-сирот, а также о низких показателях выделения им жилых помещений, каких-либо действенных мер обвиняемая не принимала из-за небрежного отношения к службе.

В результате были нарушены права почти 500 человек на получение благоустроенного жилья. Кроме того, как отмечается, действия чиновника нанесли ущерб репутации городской администрации, подорвали её авторитет в сфере обеспечения сирот жильём.