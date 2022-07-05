Ижевск, 5 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 519 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 167 552 случая заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и три человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попали два жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 784 человека, 25 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили также 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 16 жителей республики.