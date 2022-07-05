Акрон, США, , 09:39 — REGNUM Чрезвычайное положение объявлено в американском городе Акрон (штат Огайо) из-за протестов после убийства чернокожего Джейленда Уокера. Об этом заявил городской глава Дэн Хорриган, передает телеканал WKYC.

Полиция на акциях протеста в США (сс) Mike Shaheen

В центре населенного пункта будет действовать комендантский час с 21:00 до 06:00 по местному времени. Кроме того, в Акроне отменен запуск фейерверков в честь Дня независимости США.

Указанный режим будет действовать до дальнейшего распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний Джейленд Уокер был убит 27 июня во время преследования полицией. Стражи правопорядка выстрелили в него более 90 раз. На теле погибшего было обнаружено около 60 огнестрельных ранений. После инцидента в Акроне вспыхнули демонстрации, которые начали перерастать в беспорядки.

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