Кемерово, 5 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Центр поддержки экспорта Кемеровской области начал принимать заявки на софинансирование транспортных расходов при отправке товаров на экспорт. Это делается в рамках расширения перечня мер поддержки бизнеса, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Из-за санкций произошло нарушение логистических цепочек. Предпринимателям пришлось искать новые рынки сбыта, новых партнеров. Особенно остро это почувствовали на себе компании-экспортеры, которые вынуждены были переориентировать поставки своей продукции на другие зарубежные направления. Это повлекло за собой дополнительные затраты, — написал он в своём телеграм-канале. — Новая мера поддержки позволит таким компаниям оптимизировать транспортные расходы и высвободившиеся ресурсы направить на развитие своих компаний».

Уточняется, что максимальная сумма поддержки — 500 тысяч рублей.