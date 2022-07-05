Рязань, 5 июля 2022, 09:39 — REGNUM Путепровод в районе железнодорожного переезда 185 км станции Рыбное появится в Рязанской области. Об этом вечером 4 июля сообщил в социальных сетях врио губернатора Павел Малков.
По словам руководителя региона, проект уже обсудили с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Новый путепровод позволит повысить пропускную способность автодороги М-5 «Урал» до села Ходынино и к объектам промышленной зоны Рязани и Рыбного.
Предполагается, что работы, включая строительство, займут порядка трёх лет.