Воронеж, 5 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Более 200 пар зарегистрируют браки в Воронежской области 8 июля — в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Павел Ищенко ИА REGNUM Регистрация брака

Вступить в брак в районах области собираются 103 пары, а в самом Воронеже — 126. Самое большое количество регистраций состоится в воронежском дворце бракосочетания — на этот день там запланировано проведение 37 церемоний.

«В Железнодорожном отделе ЗАГС обручатся 34 пары, в Коминтерновском — 28 пар, в Советском — 27», — пояснили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. 28 июня 2022 года празднику присвоили статус государственного.