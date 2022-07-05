Ханой, 5 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Двухдневный рабочий визит главы МИД России Сергея Лаврова во Вьетнам начнётся 5 июля. Об этом говорится в заявлении вьетнамского МИД, опубликованном 5 июля газетой «Туой че».

St.Rosenzweig Ханой

Лавров посетит Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению своего вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона.

В ведомстве отмечают, что в 2021 году Москва и Ханой отметили 20-летие установления стратегического партнёрства между двумя странами, а в 2022 году исполняется десять лет с момента, когда двусторонние связи вышли на уровень всестороннего стратегического партнёрства.

Кроме того, в 2023 году исполнится сто лет с того дня, как первый президент Вьетнама Хо Ши Мин прибыл в Россию во время своих зарубежных странствий. Он искал пути спасения родины от колониального гнёта.

«Визит министра иностранных дел России Лаврова во Вьетнам пройдёт в контексте новых событий в международной и региональной обстановке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из Вьетнама глава российской дипломатии отправится в Индонезию на встречу министров стран G20.

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