Манчестер, Великобритания, , 09:35 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду в другую команду при одном условии. Об этом 5 июля сообщает ESPN.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации издания, трансфер может состояться, если потенциальный покупатель за пределами Английской премьер-лиги (АПЛ) будет готов взять на себя последние 12 месяцев контракта игрока на £500 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть клуб и просил агента подобрать ему новую команду. Однако в «Манчестер Юнайтед» не хотят отпускать футболиста.

Читайте ранее в этом сюжете: «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать Роналду