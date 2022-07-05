Южно-Сахалинск, 5 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В бюджет Сахалина внесли поправки, которые позволят уже в этом году приобрести в собственность области учебно-тренировочный комплекс «Восток», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Бюджет

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Спортивные центр был построен на средства частных инвесторов на базе разрушенного в 90-х годах детского лагеря «Восток». Но с содержанием спорткомплекса частники не справились.

Учебно-тренировочный центр станет структурным подразделением центра спортивной подготовки Сахалинской области.

«Восток» является уникальным местом с широкими возможностями. Это проведение мероприятий различного уровня, тренировочных сборов команд Сахалинской области и РФ, организация детского отдыха, фитнес и многое другое. Это целый кластер для развития спорта в островном регионе», — пояснил министр спорта Сахалина Артём Подшивалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области при участии федерального центра в рамках национального проекта развивается спортивная инфраструктура, в том числе разрабатываются проекты по созданию нового ледового дворца и дворца игровых видов спорта. Это будет способствовать повышению качества жизни жителей, его социальной защищённости и доступности инфраструктуры, в том числе в сельской местности.