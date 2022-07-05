Дальнегорск, Приморский край, 5 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Дальнегорске утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который совершил 14 эпизодов мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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По версии следствия, в период с декабря 2020 года по май 2021 года молодой человек регистрировал данные своих знакомых на сайтах микрофинансовых организаций для получения займов, а им сообщал, что они проходят регистрацию в букмекерской конторе.

После того, как кредиты поступали на банковские счета потерпевших, фигурант сообщал потерпевшим, что это выигрыш и предлагал его разделить. При этом обманом он забирал себе большую часть заемных средств.

Всего обвиняемый микрофинансовым организациям причинил ущерб на сумму около 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 62-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника и лишилась около 2 млн рублей.