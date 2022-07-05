Тбилиси, 5 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Рост экономики Грузии в первые пять месяцев 2022 года оказался гораздо выше уровня 6%, предусмотренного в государственном бюджете на текущий год. Об этом 4 июля в ходе брифинга заявил министр финансов республики Лаша Хуцишвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Ожидания гораздо выше, чем экономический рост в 6%. В конце августа у нас будет соответствующий прогноз на текущий год», — сказал Хуцишвили.

Он отметил, что на экономику повлияли геополитические процессы, на которые в минфине не могли учесть, когда рассчитывали ожидаемый рост ВВП на год. Теперь планы будут корректировать.

Напомним, рост ВВП Грузии за пять месяцев 2022 года составил 11,2%. В стране в последние месяцы в разы вырос объём денежных переводов из России, что является одним наиболее важных экономических показателей для Грузии. Кроме того, через территорию республики резко вырос поток грузовиков из Турции, так как из-за антироссийских санкций были переориентированы торговые пути.