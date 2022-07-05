Новосибирск, 5 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы из-за укусов клещей обратились 12 387 человек. Об этом ИА REGNUM сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

За неделю с 22 по 28 июня клещи покусали 1154 новосибирца. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах региона, а также в Советском, Калининском и Заельцовском районах Новосибирска.

Всего с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 279 человек. Лабораторно подтверждены 60 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 80 случаев заболевания клещевым боррелиозом.