Сантьяго, 5 июля 2022, 09:32 — REGNUM Президент Чили Габриэль Борич получил от парламента проект новой Конституции страны. Церемония вручения прошла на заседании Конституционного собрания, пишут местные СМИ.
Проект был передан Боричу главой Конституционного собрания Марией Элисой Кинтерос и её заместителем Гаспаром Домингесом.
«Проект Конституции и референдум <…> это дебаты о будущем и судьбе Чили на следующие четыре или пять десятилетий», — сказал Борич в ходе своей речи.
Чилийский лидер также призвал население гордиться тем, что во время глубочайшего политического и институционального кризиса последних десятилетий «мы сделали выбор в пользу большей демократии».
Референдум по новой Конституции Чили состоится 4 сентября.