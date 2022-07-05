Парламент Чили передал президенту проект новой конституции
Сантьяго, 5 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич получил от парламента проект новой Конституции страны. Церемония вручения прошла на заседании Конституционного собрания, пишут местные СМИ.
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Габриэл Борич
Проект был передан Боричу главой Конституционного собрания Марией Элисой Кинтерос и её заместителем Гаспаром Домингесом.
«Проект Конституции и референдум <…> это дебаты о будущем и судьбе Чили на следующие четыре или пять десятилетий», — сказал Борич в ходе своей речи.
Чилийский лидер также призвал население гордиться тем, что во время глубочайшего политического и институционального кризиса последних десятилетий «мы сделали выбор в пользу большей демократии».
Референдум по новой Конституции Чили состоится 4 сентября.