Сантьяго, 5 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич получил от парламента проект новой Конституции страны. Церемония вручения прошла на заседании Конституционного собрания, пишут местные СМИ.

Mediabanco Agencia — Debate Anatel Габриэл Борич

Проект был передан Боричу главой Конституционного собрания Марией Элисой Кинтерос и её заместителем Гаспаром Домингесом.

«Проект Конституции и референдум <…> это дебаты о будущем и судьбе Чили на следующие четыре или пять десятилетий», — сказал Борич в ходе своей речи.

Чилийский лидер также призвал население гордиться тем, что во время глубочайшего политического и институционального кризиса последних десятилетий «мы сделали выбор в пользу большей демократии».

Референдум по новой Конституции Чили состоится 4 сентября.