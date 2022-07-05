Москва, 5 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв предложил вернуть в лексикон термин «ближнее зарубежье».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Не вижу ничего предосудительного и в том, чтобы вернуть в наш дипломатический лексикон и в нашу внешнеполитическую практику термин «ближнее зарубежье». Ничего унизительного для партнёров России в нём нет: близкими называют друзей и родственников, а «зарубежье» в данном случае будет лишь подчёркивать уважение к независимости и суверенитету соседей», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что «когда Россия в 1996 году вступала в Совет Европы, одним из навязанных нам принимающей стороной обязательств был безусловный отказ от использования словосочетания «ближнее зарубежье» применительно к отношениям с соседними странами», равно как и отказ от какой-то особой политики в адрес этих стран, дабы неповадно было России выстраивать с ними какие-то особые отношения.

Введение термина может стать ответом НАТО на объявление России главной угрозой альянса.

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