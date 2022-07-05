Иркутск, 5 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На утро 5 июля в Иркутской области действуют три лесных пожара на площади 252 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Приангарье

Отмечается также, что за минувшие сутки ликвидировано два возгорания на 18,3 га. Полностью локализовано также два пожара на площади 303 га.

В тушении участвовало 314 человек и 15 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — четыре легкомоторных самолёта. Шесть вертолётов Ми-8, в том числе два МЧС России, — в передислокации десантников. Как сообщало ИА, на 2 июля в Иркутской области действовало девять лесных пожаров на площади 129,8 га. В целом площадь пожаров сократилась более чем в 74 раза.

Читайте также: Приангарье значительно сократило площадь лесных пожаров