Калат, Афганистан, , 09:30 — REGNUM В афганской провинции Забуль в центральной тюрьме талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко обращаются с арестованными по обвинению в уголовных преступлениях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тюрьма pikabu.ru

По информации источника, в период следствия обвиняемым не дают есть и пить и жестоко пытают.

Некоторые заключённые тюрьмы также говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали их во время содержания под стражей. По их словам, радикалы дают им грязную воду и отбросы.

Десятки людей, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по разным обвинениям в разных уездах Забуля, содержатся в центральной тюрьме, а дела многих из них до сих пор не доставлены.