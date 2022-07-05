Екатеринбург, 5 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» Екатеринбурга получил ещё одно помещение, в котором разместится выставочный зал. Он станет самым большим выставочным пространством в городе, сообщили журналистам в пресс-службе Музея изобразительных искусств.

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке

Выставочный зал появится в здании на улице Малышева, 36 и займёт 650 квадратных метров. Попасть в этот зал можно будет через постоянную экспозицию центра «Эрмитаж-Урал». В новом пространстве планируется проводить выставки, посвящённые современному искусству.

Выставочный зал может открыться в 2022 году. Для реализации проекта Музей изобразительных искусств ищет спонсоров.