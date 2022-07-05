Ростов-на-Дону, 5 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Росавиация вновь продлила ограничения на полёты в международный аэропорт «Платов» до 12 июля. Об этом сообщается на сайте авиационных властей сегодня, 5 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что субсидию в размере около 297 млн рублей получит международный аэропорт Ростова-на-Дону за вынужденную приостановку полётов с 24 февраля. Средства, выделенные воздушной гавани, направят «на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полётов, в первую очередь, на оплату труда персонала».