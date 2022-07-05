Воронеж, 5 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта «Воронеж» продлён до 03:45 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 5 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении Росавиации

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на авиасообщение с 11 городами юга и центра России, в том числе Воронежем, действует с 24 февраля. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.