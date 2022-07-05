Шебалинский район, Алтай, , 09:30 — REGNUM Правоохранители разбираются в обстоятельствах тройного ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай. Авария произошла днём 4 июля на 539 км автодороги Р — 256 «Чуйский тракт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Тройное ДТП на Алтае МВД Республики Алтай

По предварительным данным, водитель автомобиля Москвич 412 при обгоне ВАЗ-21 150, ехавшего со скоростью не более 30 км/ч в зоне действия знака «Обгон запрещен», столкнулся с Mitsubishi Pajero Sport под управлением барнаульца. От удара внедорожник опрокинулся на проезжей части.

«В этот момент, 39-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем ВАЗ 21 150, не выдержал безопасную дистанцию и допустил касательное столкновение с автомобилем Москвич 412», — отметили в ведомстве.

В результате в больницу были доставлены водитель «Москвича» и пассажир иномарки. Госпитализация им не потребовалась. Против водителей обеих отечественных автомобилей возбудили административные дела.