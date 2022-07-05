Курск, , 09:29 — REGNUM Пострадавших в результате утреннего обстрела курских сёл, по предварительным данным, нет. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 5 июля в своём телеграм-канале.

Село Тёткино в Курской области после обстрела Телеграм-канал Романа Старовойта

Он отметил, что в селе Попово-Лежачи повреждены некоторые дома: выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах пропало электроснабжение, власти будут решать эту проблему.

«Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации пострадавших нет», — написал Старовойт.

Угроза обстрела ещё не миновала, добавил он и пообещал своевременно информировать жителей региона о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Старовойт сообщил о стрельбе украинской артиллерии по сёлам в приграничном Глушковском районе.

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