Грозный, 5 июля 2022, 09:29 — REGNUM Чечня оказала гуманитарную помощь освобожденному городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. Было послано более 50 тонн продуктов питания и лекарств. Профинансировал отправку Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он также отметил, что, помимо продуктовой помощи, была оказана финансовая. Её получили около тысячи семей Лисичанска.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Лисичанска и о том, как оно проходило.
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