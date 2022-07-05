Грозный, , 09:29 — REGNUM Чечня оказала гуманитарную помощь освобожденному городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. Было послано более 50 тонн продуктов питания и лекарств. Профинансировал отправку Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«В рамках очередной беспрецедентной благотворительной акции от РОФ 25 доверху набитых грузовиков заехали сегодня в Лисичанск. Таким образом, жителям были розданы мука, рис, сахар, макароны, масло и многое другое. Также доставлен большой объем медикаментов, противовирусные, антибактериальные препараты», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что, помимо продуктовой помощи, была оказана финансовая. Её получили около тысячи семей Лисичанска.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Лисичанска и о том, как оно проходило.

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