Москва, , 09:28 — REGNUM Стабильность и желание побеждать продемонстрировал на турнире претендентов российский шахматист Ян Непомнящий. Об этом заявил российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Сергей Карякин Ruchess.ru

«Поздравляю Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов. Несмотря на общий низкий уровень игры, он продемонстрировал стабильность и желание побеждать», — написал Карякин в Telegram-канале.

По его словам, для Непомнящего это было особенно сложно после проваленного матча с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.

Он отметил, что впереди новый матч за мировую шахматную корону. Но теперь вопрос, согласится ли Карлсен защищать свой титул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов.

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