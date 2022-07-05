Калуга, 5 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша 5 июля поздравил земляков с Днём образования Калужской области и днём её официальных символов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Страница Владислава Шапша «ВКонтакте» Губернатор Владислав Шапша поздравил земляков с 78 годовщиной со дня образования Калужской области

«78 лет назад наш регион приобрёл современные границы. Ещё шла Великая Отечественная война, но создание области с центром в Калуге позволило стремительно начать процесс восстановления хозяйства после оккупации и за несколько лет возродить мирную жизнь в нашем крае. Официальные символы — герб, флаг, гимн — появились позже, отразив многовековую историю калужской земли и героический характер её жителей. Мы должны помнить о наших корнях, гордиться нашим славным прошлым, богатым культурным наследием, приумножать достижения Калужской области в настоящем и верить в её большое будущее. Желаю всем жителям области крепкого здоровья, благополучия и счастья!», — отметил Владислав Шапша.

Решение установить праздник — День образования Калужской области и день её официальных символов — и отмечать его ежегодно 5 июля в день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калужской области в составе РСФСР» было принято Законодательным Собранием региона в 2013 году. Современная история Калужской области берёт свое начало в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году в её состав был включен ряд территорий Тульской, Московской, Смоленской и Орловской областей. Эта новая праздничная дата способствует развитию патриотизма, бережному отношению к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных предыдущими поколениями, а также популяризации официальных символов региона.

Герб Калужской области утверждён 16 июня 1996 года. Он представляет собой зелёный щит с серебряным волнообразным поясом, увенчанным исторической императорской короной. Щит увенчан второй короной большего размера, символизировавшей в XIX веке статус губернии, и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой. За основу действующего герба взят исторический герб Калужской губернии, утверждённый 5 июля 1878 года императором Александром II вместе с другими гербами сорока шести губерний и областей Российской Империи.