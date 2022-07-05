Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM За прошедшую ночь в Санкт-Петербурге выпало от шести до 16 мм осадков в виде дождя. Об этом утром 5 июля сообщил главный синоптик региона Александр Колесов.

Дождь Алексей Яковлев

По данным специалиста, в Петербурге почти две недели стояла жара и не было ни одного дождя. Однако прошедший за ночь ливень обрушил на город приличный объём осадков. Также синоптик отметил благотворное влияние дождей на снижение уровня пожарной опасности в лесах.

«После прохождения атмосферного фронта атмосфера немного «разрядится» и теперь будет посвежее. Сегодня в городе еще до +25 гр., а дальше даже немного ниже, но дневной фон температуры +20…+25 гр., как и обещали, остается», — отмечает Колесов.

Так, в Петербурге сохранится теплая погода, но уже не будет экстремально высоких температур под +30 градусов, как это было на прошлой неделе.

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