Кабул, 5 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В результате двух дорожно-транспортных происшествий за последние сутки в афганских провинциях Урузган и Бадахшан погибли по меньшей мере семь человек, ещё девять получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Debbie Waumsley Авария

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что три человека, в том числе женщина, погибли в провинции Бадахшан, а ещё четыре человека погибли в провинции Урузган.

Муизуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры Бадахшана, сообщил, что на дороге в уезд Регистан произошло столкновение легкового автомобиля с мотоциклом, в результате чего три человека погибли и ещё трое получили ранения.

В то же время представители полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Урузгане подтвердили, что четыре человека погибли и пять получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Урузган — Кандагар.

В последние месяцы в Афганистане участились дорожно-транспортные происшествия, причинами роста автоаварий считаются ужасающее состояние дорог и лихачество водителей.