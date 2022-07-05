Чита, , 09:25 — REGNUM Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известило о вероятном резком подъеме уровней воды в малых реках с подтоплением пойм. Как сообщает пресс-служба правительства региона, паводок может начаться 5–6 июля.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

В эти дни в регионе ожидают сильных дождей по южным, юго-восточным, северным и восточным районами. На малых реках и ручьях возможны резкие подъемы уровней воды с подтоплением пойм.

Накануне, 4 июля, на реках Нерча, Амазар и Витим уровни воды повысились на 17-38 сантиметров, на реке Чита, отдельных участках Ингоды, малых реках южных районов — на 3-16 сантиметров. На остальных реках края преобладает спад уровней воды. По информации Забгидромета, 5–6 июля в среднем и нижнем течении Шилки, на реках Ингода, Чита, Нерча и Чикой ожидается рост уровней воды на 10-35 сантиметров, на реке Витим у села Неляты — на 60 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.

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