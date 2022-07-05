Москва, 5 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Проверка Росздравнадзора показала отсутствие дефицита медицинских препаратов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекарства

«Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов пользователей интернета на наличие лекарств в аптеках, проведенное сайтами-агрегаторами, показало, что на каждое введенное название препарата пользователь получил ответ о его наличии в интернет-аптеках (безрецептурные лекарства) или же получил возможность оформить бронь на приобретение препарата рецептурного отпуска в ближайшей аптечной организации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в стране имеется в наличии достаточное число лекарств, в том числе взаимозаменяемых.