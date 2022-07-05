Москва, 5 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. СК России запросит у Росгвардии информацию о работе наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в интересах спецслужб киевского режима. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следователи СК России запросят у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб… Указанным фактам и действиям лиц, причастных к ведению противоправной разведывательной деятельности, следователями СК России будет дана уголовно-правовая оценка», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназовцы Росгвардии нашли доказательства сотрудничества международной наблюдательной организации ОБСЕ с украинскими спецслужбами.

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